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Белочка пришла: стало известно о «тяготах» жизни российских военных в Крыму

Белочка пришла: стало известно о «тяготах» жизни российских военных в Крыму
Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что в рядах российских войск, дислоцирующихся на территории аннексированного Крыма, участились случаи грубейшего нарушения воинской дисциплины – военные регулярно злоупотребляют алкоголем, а также ввязываются в «разборки» с местными жителями, сообщает replyua.net.

В сообщении говорится о том, что три дня назад, 16 января, в базовый лагерь тактической группы из состава 51-го парашютного десантного полка 106-ой воздушно-десантной дивизии прибыл замначальника Управления военной полиции города Симферополя. Военный начальник прибыл на место, чтобы выяснить обстоятельства участия военных в драке с гражданскими лицами. Командование при этом попыталось скрыть некоторые факты от начальника полиции.

По данным украинской разведки, медицинская служба лагеря ранее закупила большое количество препаратов, среди которых значатся антидепрессанты и гепатопротекторы для лечения и профилактики так называемой в народе белой горячки, иными словами, - алкогольной интоксикации. В ГУР отмечают, что массовые драки с гражданскими были совершены в состоянии алкогольного опьянения.
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