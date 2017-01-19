Крымский Бандеровец: Севастопольцы озадачились проблемой доказательства украинского гражданства

Крымский Бандеровец сообщает, что сайте крымского СМИ появилась статья о том, как возобновить утерянный украинский паспорт крымчанам, которые не успели получить паспорт гражданина РФ, - передает replyua.net.
Как верно подчеркивает блогер, все севастопольцы, как и крымчане в целом, понимают, что все жители полуострова являются жителями Украины и без украинского паспорта они – никто. В действительности, многие из них могли ранее намеренно отказаться от украинского паспорта, даже уничтожить его, однако теперь, когда время возврата контроля Украины над Крымом близится, одумались и рвут на себе волосы. Особую категорию заинтересованных в украинском паспорте составляют крымчане, которые проголосовав на референдума «за», сдали украинский паспорт, но не осознали, что им после этого больше никогда не получить визу ни в одну страну мира. В статье на сайте «primechaniya» подробно рассказывается, что делать крымчанину, оставшемуся без единого паспорта.
Авторы пишут, что таким людям необходимо получить «удостоверение лица на возвращение в Украину», которое может выдать лишь Консульство Украины в Ростове-на-Дону. Чтобы получить этот документ, вначале необходимо в отделении полиции по месту проживания получить справку об утере украинского паспорта, а также затребовать в Управлении по вопросам миграции документ для паромной переправы. Добравшись до Ростова-на-Дону, крымчане могут обратиться в консульство, которое передаст обращение в Посольство Украины, которое уже будет проверять достоверность информации о наличии украинского гражданства. Гражданство Украины при этом доказывают формы, которые крымчане заполняли в паспортных столах при выдаче паспорта. Получивших «удостоверение на возвращение» пропускают на материковую Украину через административную границу с Крымом. Выдачу украинских паспортов таким лицам проводят в Украине в обычном порядке - так же, как лицам, которые его потеряли. Один нюанс - ждать украинского паспорта и жить в Херсоне придется месяц.