Муждабаев: обмен Крыма на Донбасс - обман с самого начала

Журналист на своей странице в Facebook прокомментировал все шире разворачивающуюся в обществе дискуссию о том, возможно ли Украине обменять «Крым на Донбасс», - передает replyua.net.
Айдер Муждабаев сообщает: «Я понимаю, что Пинчук писал все очень продуманно, я понимаю, что Савченко не призывала, и в заголовках о ней есть нарушение принципов журналистики, но я сейчас хочу сказать шире. Неужели кому-то еще не ясно, что сама идея такого обмена, как бы ее не преподносили, как бы не обосновывали – это примитивное на...балово? Извините за это слово, но как еще передать степень неразумности такого шага я не знаю».
По мнению блогера, «обмен Крыма на Донбасс» - это изначальный обман, проигрыш для Украины. Он подчеркивает: «Это как если бы наперсточники заранее показывали лоху, что у них и шарика-то нет. Потом писали ему на лбу фломастером «ЛОХ», а он бы еще рассуждал, соглашаться ему играть или не соглашаться». Муждабаев сообщает: «Как можно предлагать такой украинцам, которые находятся в здоровом уме, в отличие от россиян, ставших политическими зомби?» Блогер подчеркивает, то любые обсуждения самой идеи такого обмена в СМИ, исходящие от украинских политиков, – это крайнее неуважение к народу Украины».