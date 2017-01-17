Крымский Бандеровец: жителей Артека массового выселяют оккупанты

Блогер сообщает, что сегодня стало известно, что 10 января в «Артек» на пяти автобусах приехала целая делегация оккупантов, которая принялась выселять из их квартир и домов местных жителей, - передает replyua.net.
Крымский Бандеровец пишет, что оккупанты проводили эту операцию совершенно незаконно – у местных жителей все документы на недвижимость в наличии и в полном порядке. Тем не менее, сообщает блогер, этих людей обвиняются в «незаконном строительстве», а также называют «угрожающими безопасности и здоровью детей». Журналист подчеркивают, что местным жителям также поступают угрозы, им «настоятельно рекомендуют» съехать, вызывают на «беседы» в полицию. Самым большим унижением стал доступ на кладбище по пропускам. Блогер сообщает: «Чтобы пройти на уже отобранное у людей кладбище, жильцам приходится доказывать родство с умершими, чтобы получить пропуск». В целом, паспорт приходится носить с собой везде – прицепиться могут даже в магазине. По словам блогера, землю, на которой находится мусульманское кладбище, вообще решили отдать под застройку.
Крымский Бандеровец сообщает, что детский лагерь «Артек» тем временем возводит новые заборы вокруг своих баз. Блогер добавляет: «Жизнь в Гурзуфе для многих превратилась в ад – многим запрещен доступ на пляж, другие проводят все время в «судах», пытаясь доказать свое право проживать в приватизированном жилье». Местные жители думают, что это целенаправленная травля, «выдавливание» их из Крыма.