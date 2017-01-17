В Крыму снова начали расти цены

За последние два месяца цены на основные услуги и продукты питания снова увеличились в Крыму, информирует replyua.net со ссылкой на данные Крымстата. Согласно последнему отчету ведомства, на конец декабря стоимость минимального набора продовольственных продуктов на аннексированном полуострове достигла 3871 рубля (около 1800 гривен) на одного человека.
Всего лишь за месяц стоимость этого набора возросла сразу на один процент, с начала прошлого года – уже на 2,6 процентов. Кроме того, в Крымстате сообщили, что продолжает дорожать стоимость фиксированного набора потребительских услуг и товаров. В течение прошлого года она выросла более чем на восемь процентов, и по состоянию на декабрь 2016 года достигла 12 990 рублей (примерно пять тысяч гривен).
Напомним, что ранее Георгий Тука, замминистра по оккупированным территориям, сделал заявление о том, что существует несколько сценариев возврата Крыма и Донбасса в состав Украины. По его словам, в этом году оккупированные регионы вернуть не получится, однако в 2018 году шансы на возвращение Донбасса и Крыма значительно повысятся.