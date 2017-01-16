ФСБ пытается заставить украинцев покинуть Крым с помощью обысков, арестов и угроз

Правозащитники сообщают, что оккупационные власти Крымского полуострова продолжают усиливать репрессии против украинских активистов – сегодня Андрея Виноградова, члена Украинского культурного центра в Крыму, ранее допрошенного ФСБ, вынудили уволиться с работы, - передает replyua.net.
Блогер пишет, что Виноградову и его теще «вежливо» было предложено написать заявления об увольнении по собственному желанию и уехать из Крыма. Они являлись работниками частных фирм. Предприятие, в котором работал Виноградов, занимается продажей строительных материалов. Мать его жены работала в нефтегазовом предприятии бухгалтером. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в доме Виноградовых был проведен обыск, после которого Виноградова и его жену забрали на допрос в ФСБ. Позднее их отпустили, запретив разглашать подробности допроса. Жену Виноградова, Наталью, пытаются обвинить в экстремизме.
Украинский активист сообщил, что практически всем их знакомым с проукраинскими взглядами позвонили и вежливо объяснили, что им лучше уехать из Крыма.