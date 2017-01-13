валюта
СпецтемаГройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

ФСБ задержала члена Украинского культурного центра в Крыму Виноградова вместе с женой

ФСБ задержала члена Украинского культурного центра в Крыму Виноградова вместе с женой
Крымский Бандеровец сообщает, что сегодня представители Федеральной службы безопасности на территории оккупированного полуострова задержали члена Украинского культурного центра в Крыму Андрея Виноградова вместе с его женой, - передает replyua.net.

Блогер пишет, что перед задержанием в квартире Виноградовых был проведен обыск, в ходе которого была изъята техника. Обоих допросили, однако отпустили домой лишь супругу Виноградова, строго запретив разглашать суть допроса. Самого Виноградова отпустили через несколько часов после этого. В итоге представители оккупационных властей заявили, что жена Виноградова, Наталья, подозревается в экстремистской деятельности по статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Крымская правозащитная группа пишет, что обыск в жилище Виноградовых был проведен прямо в присутствии их маленьких детей. ФСБ-шники заявились в квартиру около семи часов утра. Также правозащитники сообщают, что все следственные действия проводились оккупантами без присутствия адвоката – его просто не пустили на допросы. Попал он к супругам лишь после того, как стал звонить на горячую линию ФСБ. Жена Виноградова сильно напугана и плохо себя чувствует. Крымский Бандеровец: «Вот и праздники закончились, пора браться за репрессии».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Койнаш: «великая миссия» обречена на провал
Важное за сутки
12 янв 2017
7910

В России ходят слухи о нелегитимности Путина и скором распаде страны – политолог

Результатом попытки возглавляемого Владимиром Путиным режимом разрушить международные нормы и установленный в мире порядок станет свержение самого нынешнего главы Кремля, и все это произойдет в

12 янв 2017
7044

Измененная позиция Трампа и Тиллерсона по России является тактическим маневром – Илларионов

По мнению российского экономиста и бывшего советника российского президента Владимира Путина Андрея Илларионова, измененная риторика кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона и

Последние новости

Теракт в Дамаске унес жизни семерых человек

США заявили о новой миграционной политике в отношении Кубы

ФСБ задержала члена Украинского культурного центра в Крыму Виноградова вместе с женой

Обама наградил Джо Байдена медалью Свободы с отличием

Сазонов: если Порошенко кого-то и винить, то только себя

Муждабаев: "Дождь" закрыли не из-за моего доноса

Дружба США и ЕС не продлится вечно - Меркель

Ученые установили, какую роль в организме выполняет аппендицит

Россияне привыкают к нищите - блогер

Почему гигант Google закрывает проект Titan

Портников объяснил, почему закрывать нужно было не «Дождь»

Безналичная оплата "Яндекс Такси" теперь в Киеве

Министр обороны Израиля озвучил свои мысли в газете

Папа Римский встретится с президентом Палестины

Сотник: В Украине закрыли телеканал "Дождь" - и правильно

Прогнозирование курса доллара после того, как возрасли его продажи

Хакер, укравший миллион долларов, забыл скрыть домашний IP и поплатился свободой на 5 лет

Ляшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

Муждабаев объяснил, за что он благодарен телеканалу "Дождь"

Луна намного старше, чем полагали ученые

 Новости за день