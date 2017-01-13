ФСБ задержала члена Украинского культурного центра в Крыму Виноградова вместе с женой

Крымский Бандеровец сообщает, что сегодня представители Федеральной службы безопасности на территории оккупированного полуострова задержали члена Украинского культурного центра в Крыму Андрея Виноградова вместе с его женой, - передает replyua.net.
Блогер пишет, что перед задержанием в квартире Виноградовых был проведен обыск, в ходе которого была изъята техника. Обоих допросили, однако отпустили домой лишь супругу Виноградова, строго запретив разглашать суть допроса. Самого Виноградова отпустили через несколько часов после этого. В итоге представители оккупационных властей заявили, что жена Виноградова, Наталья, подозревается в экстремистской деятельности по статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Крымская правозащитная группа пишет, что обыск в жилище Виноградовых был проведен прямо в присутствии их маленьких детей. ФСБ-шники заявились в квартиру около семи часов утра. Также правозащитники сообщают, что все следственные действия проводились оккупантами без присутствия адвоката – его просто не пустили на допросы. Попал он к супругам лишь после того, как стал звонить на горячую линию ФСБ. Жена Виноградова сильно напугана и плохо себя чувствует. Крымский Бандеровец: «Вот и праздники закончились, пора браться за репрессии».