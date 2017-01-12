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Олланд ще раз наголосив, що Франція не визнає анексію Криму

Олланд ще раз наголосив, що Франція не визнає анексію Криму
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що держава ніколи не змінить своєї офіційної позиції щодо незаконної анексії Російською Федерацією українського Криму. Про це сьогодні, 12-го січня, на своїй сторінці у Твіттері розповів посол України у Франції Шамшур Олег, передає replyua.net.

«Нещодавно президент Франсуа Олланд завершив свій виступ перед дипломатичним корпусом. Франція ні за яких умов не визнає законною окупацію українського півострова. Єдиний шлях для скасування антиросійських санкцій – це безкомпромісне їхнє виконання з боку Москви. Позиція президента чітка і досить зрозуміла», - зазначив дипломат.

Як відомо, раніше Олланд неодноразово заявляв, що Крим – це територія України, а Російській Федерації потрібно чітко дотримуватися Мінських угод в питанні припинення вогню на Донбасі. За словами глави держави, це єдиний спосіб вирішити конфлікт в окупованих територіях України. Пізніше кандидат у президенти Франції, лідер ультраправої партії «Національний фронт» Мерін Ле Пен заявила, що у разі її перемоги на виборах вона визнає Крим частиною Росії, оскільки вона «не вбачає порушень у референдумі, який було проведено у Криму в 2014 році. Люди зробили власний вибір і приєдналися до РФ».
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