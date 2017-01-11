Муждабаев: на колесах их "бентли" кровь наших граждан

Украинский журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке обращает внимание общественности на статью, подготовленную журналистами сайта «15 минут» о том, что множество украинских компаний продолжают зарабатывать на незаконном бизнесе в оккупированном Россией Крыму, - передает replyua.net.
Муждабаев пишет, что украинские власти продолжат упорно закрывать глаза на неоднократные сообщения в прессе о том, что множество украинских компаний, производящих в первую очередь продукты питания, несмотря на запрет правительства не прекратили торговлю на оккупированном полуострове. Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму все еще можно купить товары торговых марок «Моршинська», «Чумак», «Верес», «Олис», а также «Биокон» и других.
Блогер отмечает, что всем давно известно, что эти товары попадают в Крым не через пункты въезда на административной границе между полуостровом и материковой Украиной, а через Харьковскую область и зону АТО, а потом, через территорию России и Керченскую переправу, и их производители прекрасно об этом знают. Муждабаев подчеркивает: «Они не просто обходят закон, не уважая украинское правительство и тех, кто защищает украинскую землю в АТО – на колесах из «бентли» кровь украинских граждан. Украинцы должны это знать. Как и все западные страны».