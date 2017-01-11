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Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток

Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток
Крымский Бандеровец в своем блоге пишет, что жителей Севастополя переселяют на Дальний Восток. Предатели уже назвали это новой завуалированной волной депортации крымского населения, - передает replyua.net.

Блогер сообщает, что оккупационные власти полуострова заявили, что севастопольцам предоставлена уникальная возможность – «переехать в другие регионы Российской Федерации за государственный счет с предоставлением новых рабочих мест». Крымский Бандеровец пишет, что крымчане, радостно встретившие российскую оккупацию, уже начали заявлять: «Правильно, как раз на проезд на Сахалин и хватило... Зато, чтоб к нам приехали самые тупорылые медики, по пять миллионов рублей выделяют». Также они добавляют: «Какой ужас. Вместо того, чтобы дать туземцам работу на месте, их выпирают наглым образом за три копейки ловить рыбу на Сахалине».

Крымский Бандеровец сообщает, что большинство горожан считают, что на их места тут же пришлют россиян, поэтому вернуться севастопольцам после таких путешествий на Крайний Север и Дальний Востоку будет практически невозможно. «Наверное, выдавят отсюда всех, кто жил до оккупации. А как Керченский мост достроят, волна хлынет нескончаемым потоком», - пишут крымчане в социальных сетях.
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