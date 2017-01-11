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Пошуки інвестора для аеропорту Бельбек провались

Пошуки інвестора для аеропорту Бельбек провались
Пошуки інвесторів для аеропорту Бельбек в окупованому Криму не увінчались успіхом, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали порталу «15 минут».

Так, перипетії навколо аеропорту Бельбек, розташованого неподалік від окупованого Севастополя, продовжуються. Спроби окупаційної влади модернізувати аеропорт чи хоча б його цивільну частину з тріском провалились. Як наголосив очільник «Дирекції з управління федеральною цільовою програмою «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та Севастополя до 2020 року» Андрій Нікітченко, вся проблема полягає в тому, що окупаційна влада Севастополя не спромоглась сформувати стратегію використання аеропорту – чи це мав бути повноцінний комплекс для бізнес-авіації, чи злітно-посадкові смуги для того, щоб приймати чартерні рейси під час так званого «високого сезону».

Зауважимо, що Бельбек, побудований як аеропорт військового призначення, зараз є місцем дислокації 38 винищувального авіаційного полку окупантів. У 2014 році, після початку окупації, у Москві прийняли рішення про те, що комплекс має стати аеропортом спільного базування. З огляду на те, що Міноборони не поспішало вкладати кошти у ремонт об’єкту, окупаційна влада Севастополя почала шукати інвестора – зрозуміло, російського, адже будь-який іноземний інвестор обмежений дією санкцій, але затія провалилась. Справу ускладнює й те, що Ігор Коломойський, який до цього був власником аеропорту, подав позов на росіян до Постійного третейського суду в Гаазі за неправомірну «націоналізацію».
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