Один із кремлівських бранців підбив підсумки ще одного року в окупованому Криму

Заступник очільника Меджлісу, один із бранців кремлівських окупантів Ільмі Умеров у власному блозі на порталі «15 минут» підбив підсумки року, що минув, для окупованого Криму, - про це інформує replyua.net.
Так, мешканцям окупованого півострова 2016 рік приніс нові кримінальні провадження, нові затримання та нові обшуки. Все вище перелічене вже стало звичним і буденним, єдиним нововведенням у цій сфері стали психіатричні експертизи. Кримінальні провадження у справах так званого «Хізб ут-Тахрір» захоплюють все нових і нових фігурантів – зараз їх більше двадцяти. Й досі залишається невідомою доля Ервіна Ібрагімова, якого нахабно викрали двадцять четвертого травня 2016 року. Найвищою точкою абсурду стало визнання Меджлісу екстремістською організацією, що розв’язало руки кремлівським репресіям.
З іншого боку, були і позитивні моменти. Найбільш важливим із них Умеров називає резолюцію ООН про права людини в окупованих Криму та Севастополі. Крім того, чимале значення мали перемога Джамали в пісенному конкурсі Євробачення, розширення санкцій проти Російської Федерації, відвідини Ахтема Чигойза та інші. Від 2017 року Умеров чекає деокупації та прийняття парламентом низки давно обіцяних законів.