Окупанти залишили Крим на новий рік без світла

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Окупанти Кримського півострову у черговий раз нагадують кримчанам що варто «трохи потерпіти», - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Діалог».Так, розрекламований російською пропагандою «енергоміст» у черговий раз дав збій. Чимала кількість населених пунктів окупованого Криму залишились без освітлення ще вчора. Зараз без енергопостачання перебувають тридцять тисяч осіб. Знеструмленими залишились частково Судак та Джанкой, а також вісімдесят вісім населених пунктів у Сімферопольському, Червоноперекопському, Феодосійському, Керченському, Євпаторійському та Первомайському районах.Причиною знеструмлення називають несприятливі погодні умови. Більше того, кримчани мають всі шанси зустріти Новий рік без світла – окупанти не обіцяють проведення ремонтних робіт так як негода продовжується. Зараз швидкість вітру сягає п’ятнадцяти метрів на секунду, снігопад продовжується. Нагадаємо, з початку окупації кожна зима на Кримському півострові проходить під знаком віялових відключень електроенергії – потужностей півострова не вистачає для забезпечення всіх споживачів. «Енергоміст», урочисто відкритий російським президентом Володимиром Путіним, всупереч обіцянкам, проблеми не вирішив.