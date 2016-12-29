Окупований Крим очима москвички: «бруднішого смітника давно не бачила»

Росіяни, які потрапляють в окупований Крим напередодні новорічних свят, дуже швидко розчаровуються, - про це інформує replyua.net.
Так, кримський блогер RoksolanaToday&Крым у своєму Twitter ділиться розпачем мешканки російської столиці, яка вирішила відвідати окупований Крим перед Новим Роком. Користувач під ніком «Елена Сенаторова» зауважує, що передбачала чудовий відпочинок у Сімферополі, відчувши натхнення від численних фото, де зображений прекрасний Крим. Але в реальності її чекало жорстоке розчарування. Наприклад, центр міста не прикрашено, він сірий і сумовитий. На центральній площі розмістили красуню-ялинку, привезену за півтори тисячі кілометрів, але не змогли її прикрасити. Ні сніг, ні сміття не вивозиться, люди бродять по місту по щиколотку в багнюці. Тим не менш, при поганому освітленні прямо в калюжі і воду комунальники укладають бруківку – ніхто не зважає на якість, лише б списати кошти. Загалом, дописувачка робить висновок, що давно не бачила «бруднішого і мерзеннішого смітника» і що вона здивована, що кримчани не виходять на вулиці з вимогою припинити робити з них скотів.
Коментуючи це повідомлення, блогер RoksolanaToday&Крым зауважує, що росіяни мають відчути якнайповнішу «насолоду» від того, на що зараз перетворюється окупований Крим – адже це їх рук справа.