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Кримський Бандерівець: «Шлях у бідність» - більш прийнятна назва для Керченського мосту

Кримський Бандерівець: «Шлях у бідність» - більш прийнятна назва для Керченського мосту
Блогер Кримський Бандерівець поділився останніми новинами з окупованого Криму, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, блогер зауважує, що нещодавно очільник окупаційного «парламенту» Криму Володимир Константинов поділився з журналістами своїми міркуваннями щодо назви незбудованого мосту через Керченську протоку. Так, наслідуючи «пораду» Володимира Путіна, Константинов наголосив, що остаточну назву споруди можна буде визначити шляхом відкритого голосування. На його думку, непоганою назвою було б «Шлях додому».

Кримський Бандерівець, коментуючи висловлювання Константинова, зауважив, що якщо над Керченською протокою будуть «Шлях додому», то нехай Константинов вже скористається цим шляхом і поїде в Росію – можливо, хоч тоді він перестане заважати жити кримчанам. Також блогер зауважує, що «Шлях додому» звучить поетично, але, зважаючи на ситуацію в окупованому Криму, більш точною була б назва «Шлях у бідність». Нагадаємо, раніше російські науковці розкритикували ідею Керченського мосту, зауваживши, що карстове дно, багатометрові донні нашарування, грязьовий вулканізм та непередбачувані течії роблять спорудження мосту практично нереальним.
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