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Окупанти відправили до психлікарні ще одного кримського татарина

Окупанти відправили до психлікарні ще одного кримського татарина
Сьогодні російські окупанти Кримського півострова відправили до психіатричної лікарні ще одного кримського татарина, який є фігурантом так званої справи «Хізб ут-Тахрір», - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Цензор.нет».

Так, сьогодні, двадцять дев’ятого грудня 2016 року, підконтрольний Російській Федерації суд призначив для Ремзі Меметова, одного з чотирьох затриманих у справі Хізб ут-Тахрір, примусову прихіатричну експертизу. Як пояснив син підсудного, Ділявер Меметов, хоча експертиза має тривати не більше кількох годин, по факту вона перетворюється у госпіталізацію строком більше місяця. Весь цей час Меметов буде утримуватись в Сімферопольській психіатричній лікарні No1.

Як наголосив син підсудного, у його батька діагностовано низку захворювань, зокрема артроз та гіпертонічну хворобу, які загострились внаслідок того, що чоловіку не надається належна медична допомога. Тим не менш, його продовжують утримувати під приводом проходження експертизи. Нагадаємо, чотирьох мешканців Бахчисараю було затримано у результаті масштабних обшуків, які проводились російськими силовиками у травні 2016 року. Всім їм інкримінують членство в організації Хізб ут-Тахрір, яку в Росії визнано терористичною.
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