Муждабаев о том, как участь ждет крымских коллаборационистов

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook сообщает, что в оккупированном Крыму «происходят настоящие неожиданности» для предателей, сотрудничающих с оккупационным режимом, - передает replyua.net.
Муждабаев пишет: «Вчера оккупанты объявили о крупных хищениях на ими же сляпанном пропагандистском канале «Минет». Коллега-предательница настучала в ФСБ про закупку техники по завышенным ценам – похоже, не поделились. А сегодня – новая новость. Попался на взятке один из самых убогих предателей, не умеющий даже грамотно писать, – «заммэра» Симферополя Гафаров. Его попросили сбрызнуть подобру-поздорову, но предупредили: будет рот открывать – посадят».
Журналист подчеркивает: «Что дальше? А дальше вся это кучка крыс перегрызет друг друга. Потом будут ходить по улицам неприкаянными, собирать плевки от крымских татар, которые и так их за людей не считают. Хотели прислониться к оккупантам и хозяйскому кошельку, а станут изгоями. Никому предатели не нужны. Тем более что Россия в Крыму проводит зачистку местных, везде ставит своих. Предатели никому не нужны. Повторяю для слабоумных». Как сообщалось ранее, Гафаров поддержал решение крымского «суда» запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.