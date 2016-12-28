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Окупанти в Криму руйнують пам’ятку XVI століття

Окупанти в Криму руйнують пам’ятку XVI століття
Архітектурний комплекс «Ханський палац» в розташований у Бахчисараї (окупований Крим) опинився під загрозою некомпетентного ремонту, який знищить пам’ятку вщент, - про це інформує replyua.net з посиланням на «15 минут».

Перший заступник голови окупаційного Комітету Криму з охорони культурної спадщини Олександр Діденко розповів журналістам про новий безпрецедентний план «реконструкції» Ханського палацу. За його словами, ремонт буде проводитись у двох основних будівлях комплексу – мечеті та в головному корпусі. Окупанти наголошують, що ці споруди є аварійними. Так, у мечеті прогнили стропила, на яких тримається дах – відтак, північних схил даху може завалитись. У головному корпусі ж, за словами окупаційної влади, не проводились ремонти з часу візиту Катерини ІІ до Криму. Відтак, під вагою даху з черепиці за умови відсутності фундаменту порушилась геометрія будівлі.

Окупанти збираються накрити будівлі куполом, а вже потім почати ремонтні роботи. Тим не менш, кримські реставратори в мережі збирають голоси під петицією, яка вимагає створення комісії, яка дослідить запропонований ремонтниками проект на його безпечність та раціональність – деякі фахівці вважають, що некомпетентні ремонтні роботи призведуть до втрати та руйнування архітектурної пам’ятки XVI століття.
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