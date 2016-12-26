Манн: дождались - полный "Крымнаш"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость об уже втором полном провале конкурса на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. Как сообщалось ранее, оккупационные власти собирались начать строительство и запустить первую ветку в 2018 году, затем, в декабре заявили, что это удастся сделать уже в 2017 году, однако, по видимому, все-такие не получится, - передает replyua.net.
Манн пишет: «Провалился второй конкурс на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. В первый раз ни одна сторона не представила заявок, во второй – компания, представившая заявки, не смогла доказать свою способность и возможности выполнить работы. Россия должна воззвать к духу графа Клейтмихеля... короче – полный «Крымнаш». Блогер добавляет: «А хваленный «энергетический мост», который, по словам российских чиновников, надежно обеспечивает полуостров энергией, выходит из строя ежемесячно. Ремонт его уже невозможен и скорее всего, придется тянуть новый»