Крымский Банедровец сообщает, что оккупационные власти Крыма готовятся провести приватизацию двадцати одного украинского государственного унитарного предприятия, несмотря даже на то, что оккупационная крымская прокуратура признала эти действия незаконными с точки зрения права государства-агрессора, - передает replyua.net.
Оккупационные власти Севастополя собираются провести приватизацию 21 украинского предприятия – об этом пишет «Крыминформ». Директор так называемого «Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя» заявил, что правительство города планирует в течение ближайших трех лет передать в частные руки 21 предприятие, большинство из них занимаются благоустройством города и обслуживанием его инфраструктуры – аэропорт Севастополь, «Севастопольский центр землеустройства и геодезии», «Благоустройство Севастополя» и другие. Кроме того, в их числе есть и несколько пансионатов. По замыслу оккупантов, большинство этих субъектов хозяйствования будут преобразованы в хозяйственные общества.
Также оккупанты сообщили, что пансионаты Севастополя перейдут в частные руки в 2019 году. По их мнению, эти шаги будут способствовать развитию города, его инфраструктуры и благоустройства, а также обеспечит более рациональное использование имущества этих субъектов хозяйствования. Так называемая «Прокуратура Крыма» признала эти решения незаконными, однако это не мешает оккупантам их исполнять.