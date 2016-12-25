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Оккупационные власти Крыма заявили о приватизации 21 украинского госпредприятия

Оккупационные власти Крыма заявили о приватизации 21 украинского госпредприятия
Крымский Банедровец сообщает, что оккупационные власти Крыма готовятся провести приватизацию двадцати одного украинского государственного унитарного предприятия, несмотря даже на то, что оккупационная крымская прокуратура признала эти действия незаконными с точки зрения права государства-агрессора, - передает replyua.net.

Оккупационные власти Севастополя собираются провести приватизацию 21 украинского предприятия – об этом пишет «Крыминформ». Директор так называемого «Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя» заявил, что правительство города планирует в течение ближайших трех лет передать в частные руки 21 предприятие, большинство из них занимаются благоустройством города и обслуживанием его инфраструктуры – аэропорт Севастополь, «Севастопольский центр землеустройства и геодезии», «Благоустройство Севастополя» и другие. Кроме того, в их числе есть и несколько пансионатов. По замыслу оккупантов, большинство этих субъектов хозяйствования будут преобразованы в хозяйственные общества.

Также оккупанты сообщили, что пансионаты Севастополя перейдут в частные руки в 2019 году. По их мнению, эти шаги будут способствовать развитию города, его инфраструктуры и благоустройства, а также обеспечит более рациональное использование имущества этих субъектов хозяйствования. Так называемая «Прокуратура Крыма» признала эти решения незаконными, однако это не мешает оккупантам их исполнять.
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