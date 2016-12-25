Крымские ватники о авиакатастрофе Ту-154: «Мы начинаем верить в карму»

Крымский Банедровец пишет о том, как крымские ватники в социальных сетях отреагировали на авиакатастрофу российского самолета Ту-154 с военными, журналистами и артистами на борту, летевшими в Сирию, - передает replyua.net
Блогер сообщает, что большинство пользователей социальных сетей пишет, что «они начинают верить в карму» после того, как выяснилось, что среди погибших пассажиров были самые ярые пропагандисты Кремля, в том числе сотрудники «Первого канала РФ», телеканала «Звезда», «НТВ», большинство из которых регулярно делали лживые сюжеты об Украине и действиях российских военных в Сирии. Также на борту Ту-154 находился Ансамбль Александрова, который выступал в Симферополе в честь аннексии Крыма. В добавок, выяснилось, что в числе погибших даже находился автор песни «Вежливые люди».
В частности, оказалось, что в числе пассажиров был Дмитрий Рунков – корреспондент «Первого канала», постоянно сопровождавший российские войска в Сирии. Именно он делала сюжеты о героическом освобождении Алеппо от «террористов». Кроме того, именно он писал о прямых переговорах Савченко с Захарченком и Плотницким. Крымский Бандеровец добавляет, что отдельные крымчане верят также в то, что причиной авиакатастрофы был теракт – об этом сегодня заявили эксперты, исходя из анализа различных фактов, в том числе – радиуса разлета осколков.