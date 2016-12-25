В Крыму отметили день рождения Сталина

Представители Коммунистической партии РФ и организации «За возрождение СССР» в Балаклаве отметили день рождения Иосифа Сталина, передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии. Как сообщается, по случаю дня рождения советского вождя состоялись концерт и другие праздничные мероприятия.
Во время выступлений Василий Пархоменко, глава севастопольского горкома КПРФ, заявил, что Сталин был величайшим международным и советским деятелем. Однако Пархоменко после похвал в адрес советского лидера начал критиковать нынешнюю власть в России, подчеркнув, что она стала компрадорской и криминальной. Другие представители Коммунистической партии полностью согласились с Пархоменко. На собрании, посвященном дню рождения Сталина, также были вручены комсомольские и партийные билеты, а после этой части мероприятия начался концерт, где были исполнены произведения, посвященные войне и Иосифу Сталину.
Нужно отметить, что мероприятия проходили с размахом, поскольку в них принимали участия больше двухсот человек. Сталин родился 18 декабря 1878 года в Тифлисской губернии, в Российской империи. Умер диктатор в марте 1953, в Кунцевском районе Московской области.