На админгранице с Крымом замечена военная активность России

Крымский Бандеровец пишет, что вчера вблизи административной границы с оккупированным полуостровом была замечена военная активность Вооруженных сил РФ. В частности, в небо были подняты военные вертолеты, которые летали вдоль всей границы со стороны полуострова. Также была замечена наземная и водная военная техника, - передает replyua.net.
Блогер отмечает: «Оккупационные власти Крыма снова пытаются устроить провокации на административной границе с Крымом – в этот раз наблюдались перемещения наземной военной техники и авиации». Пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщает, что над административной границей между Крымским полуостровом и материковой частью Украины были замечены пять вертолетов ВВС РФ Ми-8. Служащие погранотрядов Госпоргранслужбы Украины сообщают, что военная техника России админграницу с Украиной не пересекала.
Также со стороны оккупированного полуострова были замечены перемещения военной техники, осуществлялась высадка и посадка военнослужащих. На морском участке наблюдалось движение катеров на военных подушках.