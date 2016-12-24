Кримський Бандерівець: у Криму хочуть смачно їсти, тому і порушують закон

Кримський Бандерівець поділився свіжими новинами окупованого Кримського півострова, - про це інформує replyua.net з посиланням на особистий блог оглядача.
Так, блогер зауважує, що з наближенням свят українські продукти харчування можна все частіше зустріти на окупованому півострові. Зазвичай, її завозять або підприємці за особливими проханнями своїх клієнтів, або самі місцеві мешканці. Про це рапортують навіть локальні видання. Наприклад, портал «Севастопольские новости» повідомляє, що лише за останній тиждень на адміністративному кордоні з окупованим півостровом російські правоохоронці зафіксували сто сорок чотири факти спроби незаконного ввезення «потенційно небезпечної м’ясної продукції» - у півтора рази більше порівняно з попереднім тижнем. Загальна вага вилучених продуктів становить чотириста два кілограми – їх люди, які перетинали пункти пропуску «Армянськ», «Джанкой» і «Перекоп», намагались пронести у ручній кладі.
Тим не менш, переважну більшість перекупників такі заходи не зупиняють – у кримських містах можна придбати українську продукцію прямо із сумок. Як наголошує Кримський Бандерівець, вона користується попитом – мешканці окупованого півострова хочуть хоч на свята побалувати себе нормальними продуктами.