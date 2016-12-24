Владимир Балух все еще в СИЗО, состояние его здоровья ухудшается

Крымский Бандеровец сообщает, что украинский активист Владимир Балух все еще пребывает под стражей, однако состояние его здоровья стремительно ухудшается – об этом заявляют правозащитных организации.
Как передает replyua.net, адвокат Балуха полагает, что никаких оснований и далее содержать его подзащитного в переполненной камере в СИЗО у строны обвинения нет, однако суд два дня назад оставил постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в силе.
При этом, родственники крымчанина говорят, что состояние его здоровья стремительно ухудшается – у него хронический бронхит, а также боли в спине. Его адвокат заявляет, что следственные органы во время проведения обыска в доме Балуха допустили целый ряд нарушений законодательства, а так называемые найденные улики видел лишь один понятой. Правозащитные организации подчеркивают, что дело против Балуха сфабриковано, а расследование проводится с нарушением процессуального права. По их мнению, оно имеет явно политический характер.