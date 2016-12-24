«Енергоміст» гарно виглядає лише через екрани телевізора – експерт

Політичний оглядач Сергій Стельмах для ресурсу «Крим.Реалії» аналізує останні заяви російських можновладців щодо виправлення ситуації з енергозабезпеченням в окупованому Криму, - про це інформує replyua.net.
Так, днем раніше, під час підсумкової конференції російський президент Володимир Путін розповів журналістам, що забезпечення окупованого Кримського півострова електроенергією є однією з поточних проблем, на шляху вирішення якої досягнено чималих успіхів. Тим не менш, це не зовсім правда – для того, щоб у цьому переконатись, достатньо згадати що говорив Путін на початку поточного року, коли з пафосом запускав останню лінію «енергомосту». Тоді російський президент обіцяв, що міст покриє потреби окупованого півострова повністю. Тим не менш, цього не сталось. Відтепер новою мрією кримчан став газопровід з Кубані – мовляв, тільки-но ним піде газ, почнеться будівництво ТЕС, які вироблятимуть електроенергію для півострова.
А зараз кримчанам традиційно треба «трохи потерпіти» - через холоди, які як завжди почались «зненацька», населення і промисловість відчувають дефіцит ресурсів. Наприклад, Кримський содовий працює на двадцять п’ять відсотків від потужності через дефіцит електропостачання, така ж доля і у Бахчисарайського цементного заводу. У Феодосії, Керчі, Євпаторії та навіть Сімферополі періодично трапляються відключення електроенергії. Загалом, Путін може скільки завгодно обіцяти окупованому півострову енергетичну незалежність від України, але від цього кримчанам тепліше не стане, - підсумовує експерт.