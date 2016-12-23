В крымских больницах лечат препаратами с истекшим сроком годности

В больнице имени Пирогова, расположенной в оккупированной Керчи, а также в первой городской больнице провели проверку и обнаружили препараты с истекшим сроком годности, сообщает replyua.net со ссылкой на «пресс-службу прокуратуры» Крыма.
В сообщении говорится о том, что в обеих больницах были обнаруженные просроченные лекарства, которые хранились в условиях, не соответствующих правилам. В прокуратуре уже открыли дело в ходе выявленных нарушений, и по статье 14.43 части первой КоАП России (нарушение требований технического регламента) будут проходить главные врачи двух медицинских учреждений. Одно производство уже практически расследовано – виновного привлекли к административной ответственности и в качестве наказания выбрали штраф в размере десяти тысяч рублей. Напомним, что такие проверки в Керчи были проведены еще летом этого года.
Ранее сообщалось, что было обнаружено большое количество препаратов с истекшим сроком годности. Просроченные препараты вскоре были уничтожены, а к ответственности за правонарушение привлечены пять сотрудников, занимающих высокие должности.