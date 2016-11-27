МИД Турции прокомментировало визит турецкой делегации в Крым

Министерство иностранных дел Турции в субботу прокомментировало визит турецкой делегации в Крым, в частности – двух высокопоставленных чиновников.
Как передает replyua.net, пресс-секретарь турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что визит этих лиц в оккупированных Крым был неофициальным. Представитель МИД добавил, что он не был как-либо согласован с официальной Анкарой, а все члены делегации посетили аннексированный Россией полуостров по своей собственной инициативе. Это заявление было размещено на официальном сайте турецкого внешнеполитического ведомства.
Хюсеин Мюфтюоглу добавил, что позиция турецких властей в отношении Украины и Крыма является неизменной – Анкара категорически не поддерживает оккупацию Крыма Россией и выражает свою приверженность территориальной целостности Украины. Напоминаем, что 23 ноября российские СМИ стали сообщать о прибытии в Крым так называемой «турецкой делегации», в состав которой, по их словам, должны были войти представители политических кругов Турции и бизнесмены. Отдельные СМИ даже писали, что в состав делегации входят депутаты турецкого национального собрания и родной брат Тайипа Эрдогана. Впоследствии выяснилось, что эти данные не соответствуют действительности – в Крым прибыл лишь вице-мэр Анкары и глава турецкой Ассоциации евразийских правительств.