Украина проведет в Крыму ракетные испытания

Как информирует replyua.net со ссылкой Reuters, российское оборонное ведомство вручило ноту протеста украинскому военному атташе «в связи с запланированными на начало декабря военными испытаниями в Крыму, что будет расценено Россией как посягательство на ее суверенитет».
Вчера Минобороны Украины направило Федеральному агентству воздушного транспорта РФ уведомление о том, что Украина запланировала проведение ракетных испытаний в районе оккупированного Крыма. Росавиация высказала категорический протест против таких планов украинского Министерства обороны, отметив, что проведение ракетных испытаний первого и второго декабря вблизи Симферополя является недопустимым. По мнению российского ведомства, Украина таким образом нарушит суверенное воздушное пространство РФ.
Секретарь РНБО Украины прокомментировал это заявление российского ведомства, сообщив, что украинские войска никоим образом в ходе этих испытаний не могут нарушить суверенное воздушное пространство России, поскольку оно заканчивается посередине Керченского пролива в Черном море. Глава РНБО подчеркнул, что украинские войска будут проводить испытания ракетного оружия исключительно в воздушном пространстве Украины и в полном соответствии с нормами международного права. Также Александр Турчинов рекомендовал российской стороне «не мешать запланированным мероприятиям своими истериками и провокациями».
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