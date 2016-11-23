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«Влада» окупованого Севастополя зізналась у безпрецедентному рівні корупції

«Влада» окупованого Севастополя зізналась у безпрецедентному рівні корупції
Кримські окупанти провели моніторинг діяльності органів влади, який показав, що розповсюдженість корупції на півострові сягнула надзвичайно високого рівня, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Ленту.ру».

Так, у 2015 році на окупованому півострові, зокрема – в Севастополі, проводилось спеціальне дослідження, спрямоване на з’ясування рівня корумпованості окупаційних органів влади. Його результати стали безпрецедентними – сімдесят п’ять відсотків громадян, які звертались до окупаційних «органів місцевої влади», зіткнулись з хабарництвом чи іншими проявами корупції. Відтак, у Севастополі було розроблено спеціальну програму, за допомогою реалізації якої планується знизити рівень корумпованості органів влади.

Сьогодні, двадцять третього листопада 2016 року, її презентував очільник «Департаменту громадської безпеки» міста Юрій Шерстеньов. Відповідно до його «амбітної» програми, має бути досягнуто падіння рівня корупції на п'ятнадцять відсотків за наступні три роки. Такого результату в окупованому Севастополі хочуть осягнути за допомогою впровадження спеціальних технічних програм щодо моніторингу доходів чиновників (ймовірно, почитали українські е-декларації чиновників – ред.), а також створення інтернет-приймалень та телефонів довіри.
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