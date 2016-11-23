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Путин сделал новое заявление о туризме в Крыму

Путин сделал новое заявление о туризме в Крыму
Выступая на «Форуме действий» общероссийского народного фронта, президент РФ сделал заявление о том, что в Крыму предстоит сделать очень многое в отрасли туризма, чтобы поднять до уровня, который наблюдался во времена Советского Союза, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин подчеркнул, что в России теперь появился туристический кластер мирового уровня, и он такой же круглогодичный, как еще один российский курорт – Сочи. «Возможности отдохнуть в Крыму уже появились, однако нужно понимать, что для развития туристического бизнеса на полуострове предстоит сделать очень многое, чтобы поднять его до уровня Советского Союза, подчеркнул российский глава. Также Путин отметил, что за границу теперь съездить может не каждый россиянин, благодаря чему резко возрос внутренний туризм.

Напомним, что похожее заявление недавно прозвучало от Сергея Аксенова, «главы» Крыма. По его словам, перед «крымским правительством» стоит очень важная задача – необходимо в кратчайшие сроки превратить Крым в круглогодичный регион для отдыха туристов.
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