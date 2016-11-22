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В Крыму массово отбирают землю у законных владельцев (ВИДЕО)

В Крыму массово отбирают землю у законных владельцев (ВИДЕО)
Как передает replyua.net, Крымский Бандеровец пишет, что оккупационные власти Крыма массово изымают земельные участки у законных владельцев. В качестве инструмента изъятия земли активно используются так называемые «суды», в том числе оккупационный суд Севастополя.

Оккупационные власти заявили, что изъятию подлежат те участки, которые были получены «незаконным путем». Фактически, незаконным может быть признано любое владение землей на полуострове, если оккупационные власти сочтут, что собственник не имеет достаточно документов, доказывающих законность его владения. Крымские СМИ сообщают, что ситуация обострилась еще сильней, когда выяснилось, что оккупационные власти стали подавать иски против так называемых «незаконных собственников», в число которых попали и те крымчане, которые переоформили свои права собственности на земельные участки в оккупационных органах власти в соответствии с законодательством страны-оккупанта.

Севастопольцы даже создали общественную организацию по защите прав обманутых собственников земли, однако она вряд ли поможет им противостоять целенаправленной акции оккупационных властей. Некоторым из них после изъятия земельных участков будет просто негде жить – землю заберут вместе с уже возведенными на ней жилыми домами.


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