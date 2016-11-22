В Крыму установят «Доску позора»

В блоге «Крым. Реалии» известный крымский политолог Денис Мацола сообщает о том, что на полуострове появится аксеновская «Доска позора», информирует replyua.net. По словам политолога, такая креативная «идея» пришла в голову Сергею Аксенову, и он намерен имена всех «неугодных» Крыму вывешивать на так называемой «позорной доске».
Мацола отмечает, что на доске появятся не только имена, но и фотографии людей, и такая практика использовалась и раньше. «Вот она, официальная политика Кремля. Публикация личных данных и травля неугодных людей. «Доску» даже торжественно откроют, и в «мероприятии» примут участие люди Аксенова – «глава администрации» Симферополя, «министр внутренней политики» и «заместитель» Аксенова», сообщает Мацола. По его словам, на «Доске позора» будут вывешены фото и имена чиновников, депутатов, а также руководителей различных организаций и компаний, частных лиц, которые «негативно влияют на жизнедеятельность Симферополя».
Такая информация, как отметил политолог, уже появилась на сайте российской администрации Симферополя. «Этот проект будет действовать на постоянной основе», пишет в блоге Мацола.
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