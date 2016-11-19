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Казарин: ощущение дежа-вю снова началось

Казарин: ощущение дежа-вю снова началось
Журналист Павел Казарин пишет в блоге для Крым. Реалии о том, что у него началось дежа-вю после того, как он прочитал новостную ленту, передает replyua.net. По словам Казарина, он уже отвык видеть столько новостей о Крыме.

«В своих желаниях Москва прошла три стадии. Сначала ей хотелось, чтобы Крыма было очень много в новостях, потом был период затишья, связанный с военным конфликтом на востоке Украины. Война вытеснила Крым с первых полос, но теперь начинается третий этап, когда сообщения о Крыме часто мелькают в СМИ», пишет журналист. По его словам, это происходит сразу с двух сторон – благодаря Западу, к примеру, прокуратуре при Международном уголовном суде, который предоставил промежуточный отчет. «Можно иронизировать, что события, произошедшие два с половиной года назад, назвали своими именами только сейчас, но это связано с бюрократическими процедурами. С другой стороны, обилие Крыма в СМИ России связано с «украинскими диверсантами», которых ФСБ еще не устала ловить на полуострове», отмечает Казарин.

По его мнению, Кремль использует это, как ответ на претензии по поводу аннексии, но возможно и то, что эта тема предназначена лишь для «внутреннего пользования». Суть все равно не меняется.
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