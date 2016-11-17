Портников объяснил, какое значение имеет первое решение Гаагского трибунала по Крыму

Как сообщает replyua.net, Виталий Портников в статье «Первая Гаага по Крыму» на Крым.Реалии рассказывает, какое значение имеет решение Международного трибунала ООН в отношении аннексии Россией Крыма, а также как оно повлияет на дальнейший ход событий.
Портников заявляет, что решение Гаагского трибунала по Крыму очень легко было предсказать – оно было предрешено еще в момент, когда Путин принял решение об аннексии полуострова. По мнению блогера, способ, выбранный РФ для захвата Крыма и его так называемого «присоединения» к России, настолько очевидный с точки зрения последствий, что юридическая оценка этих действий Кремля была лишь вопросом процедуры и времени. Журналист отмечает, что процедуры подобного рода никогда не проходят быстро, однако рано или поздно заканчиваются, а значит – имеют последствия.
Портников отмечает, что Россия, изначально выбрав путь «присоединения Крыма к России» без оглашения Республики Крым независимым государством, предрешила исход судебного разбирательства в Гааге. «Турция, в 1974 захватившая северную часть Кипра, поступила разумнее – она пошла на провозглашение Турецкой Республики Северного Кипра, которая юридически несет всю ответственность за конфликты, возникшие в связи с этим. В ситуации с оккупированным Крымом всю ответственность несет Россия, которую уже признали страной-оккупантом. К счастью, Путин не разыграл турецкий сценарий», - пишет журналист.
Портников подчеркивает, что значение решения Гаагского трибунала по Крыму огромно – его придется брать в расчет любому государству, которое уважает международное право. «А это означает, что первый шаг к деоккупации Крыма и восстановлению справедливости уже сделан. Дальше будут другие, более серьезные шаги», - резюмирует Портников.
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