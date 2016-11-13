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Впечатление петербуржца от посещения Крыма

Впечатление петербуржца от посещения Крыма
Астролог из Санкт-Петербурга Сергей Логинов в своем блоге на Обозревателе поделился своими впечатлениями от посещения Крыма, сообщает replyua.net. Первое, что не может 7е бросаться в глаза, это пересечение на пролива и прибытие в Краснодарский край. Логинов в связи с этим сравнил пересечение границы РФ и Финляндии, хотя здесь меньший контраст. И все же, после Крыма в Краснодарском крае впечатляет качество дорог, наличие отелей, автопарка, людей. Там все другое, а Крым, оказывается, отстает по всем показателям. В связи с этим, астролог считает, что в словах Маркса об определении бытием сознания есть своя доля правды.

У крымчан, пишет Логинов, вся разруха именно в стиле их мышления, и никакой «Крымнаш» здесь ни при чем, так как застой здесь продолжается десятилетиями. Также астролог посоветовал желающим посетить полуостров не возвращаться туда, где когда-то все было красиво. «В 1993 году мне пришлось посетить в Феодосии картинную галерею Айвазовского, и остался под впечатлением. И вот недавно я вновь туда заехал. Меня потрясло то, что здание походу не ремонтировалось с какого-нибудь там 1967 года. Внутри картины висят на стенах крашенных какой-то больничной краской. На каких то конструкциях... все облупленное.... в трещинах», - пишет он. Больше всего Логинова удивили не старые здания, а их убогость.
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