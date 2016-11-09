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Портников: Додон признал, что Крым уже украинский

Портников: Додон признал, что Крым уже украинский
Виталий Портников сообщает, что последние телевизионные дебаты продемонстрировали резкое изменение отношения Игоря Додона к вопросу о принадлежности Крыма. Блогер объясняет, чем вызвана такая резкая смена мнения кандидата в президенты Молдовы – об этом передает replyua.net.

Портников пишет, что Додон в свое оправдание заявил, что его слова были «вырваны из контекста», что он «имел в виду, что юридически Крым украинский, а фактически – российский», что «ничего такого он сказал». Журналист заявляет, что Додон нагло лжет – Портников лично видел это шоу, в котором прозвучали его слова о том, что Крым – российский. «Ведущий прямо спросил Додона, чем Крым, и тот, на русском языке прямо ответил – российский, и никаких нюансов перевода тут быть не может», - сообщает блогер.

Портников подчеркивает, что Додон так бросался словами потому, что еще не понял, что он – не рядовой политик, а будущий президент суверенного государства, у которого с Украиной и Румынией есть общая государственная граница, в с Россией – нет, зато есть внутренний конфликт, подстроенный Кремлем. «Неудивительно, что жесткая реакция киевских властей на его слова возымели на Додона магический эффект – Крым снова стал украинским.
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