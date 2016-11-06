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В Крыму предупредили о надвигающемся мощном шторме

В Крыму предупредили о надвигающемся мощном шторме
На побережье Крыма надвигается сильный шторм, однако Керченская переправа пока продолжает работать в обычном режиме. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «МЧС» полуострова, к берегам Крыма приближается непогода, и в период с 6 по 8 ноября на полуострове резко ухудшатся погодные условия, и начнется мощный шторм.

Также синоптики прогнозируют ураганный ветер на побережье. На сайте «ведомства» говорится о том, что сотрудники ФГБУ Крымское управление по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии заявили о том, что ближе к вечеру, 6 ноября, а также на протяжении двух последующих дней на полуостров обрушится шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Пока Керченская переправа продолжает работать, однако во время приближения шторма движение паромов будет остановлено. Если кто-то не успеет попасть в Крым или, наоборот, вернуться на материковую Россию, придется ждать не меньше двух дней. В «МЧС» предупредили крымчан, живущих на побережье – их просят закрыть окна, убрать с балконов все предметы и по возможности не выходить на улицу.

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