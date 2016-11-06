Ромащенко: водные ресурсы Крыма рассчитаны только на миллион человек

У Крыма имеются собственные водные ресурсы, однако, согласно расчетам, их хватит для обеспечения водой меньше 50 процентов населения полуострова, и это без учета днепровской воды из Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии», об этом заявил Михаил Ромащенко, глава Института мелиорации и водных проблем НААН Украины. По его словам, Крым имеет пятнадцать водохранилищ, общий объем которых достигает 450 миллионов кубометров, однако сейчас эти водоемы заполнены меньше чем на треть, и у Крыма имеются только сто миллионов кубометров.
«Если точно рассчитать по всем потребностям, то воды хватит одному миллиону человек. Дисбаланс между потребностями и обеспечением сейчас становится крайне высоким, и мы сделали некоторые расчеты. В Крыму показатель на одного гражданина – 380 кубометров воды ежегодно, однако по стандартам ООН – это не меньше 1700 кубометров в год. И речь идет о норме. Если брать за пример показатели ООН, то полуостров Крым относится к регионам, где наблюдается катастрофическая ситуация с обеспечением водой», заявил Ромащенко.
Напомним, что в начале этого года население Крыма достигало 2 миллионов 323 тысяч человек.
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