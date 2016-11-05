Муждабаев раскритиковал действия украинских властей в отношении Крыма

Айдер Муждабаев в статье «Бессмертный приговор Путину?» на сайте «15 минут» сообщает о том, что украинские власти не делают абсолютно ничего, чтобы приблизить деоккупацию Крыма - об этом передает replyua.net.
Блогер отмечает, что его обвинения опираются на конкретные факты. Во-первых, спустя два с половиной года после аннексии до сих пор не разработана и не утверждена стратегия государственной политики по Крыму, несмотря на то, что власти Украины обещали ее обнародовать еще год назад. Во-вторых, Верховная Рада Украины утвердила специальный закон о создании крымскотатарской автономии, однако ни одна его норма до сих пор не выполнения – есть только слова. В-третьих, несмотря на многократное проведение митингов крымскими татарами на административной границе Украины с Крымом, ни один государственный чиновник до сих пор не посетил это место и не почувствовал в этих мероприятиях. Муждабаев отмечает: «Такое чувство, что всем государственным служащим абсолютно все равно, что там творится, в том числе – с крымскими татарами».
Также в подкрепление своих слов Муждабаев называет отсутствие официальной блокады Крыма украинским властями – все, что делалось, делалось татарами и активистами, а не представителями украинской власти. «В-пятых, не был создан ни один украинский орган власти Крыма в изгнании, кроме прокуратуры, из-за чего реальной властью Крыма до сих пор остается Аксенов», - сообщает блогер.
Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter