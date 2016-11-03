Россельхознадзор «не пустил» в Крым пауков

Инспекторы российских надзорных ведомств на прошлой неделе не пропустили через пункты Перекоп, Армянск и Джанкой примерно триста килограмм продуктов, также был запрещен ввоз на территорию Крыма 72 пауков, одного кота и семи собак, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что на территорию Крыма граждане пытались провезти в ручной клади больше ста килограммов сала, около 25 кило свинины, почти сорок кило мяса птицы, 50 килограммов колбасной и 30 килограммов молочной продукции, кролика (тушку), тушенку, немного морепродуктов, а также мед. Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что среди находок особенно удивили 72 паука в пластиковых стаканах, которых провозили без специальных документов.
Также без сопроводительных документов на территорию полуострова пытали провезти семь собак и одного кота. «Злоумышленников» вместе с их «зверинцами» отправили обратно на материковую Украину, заявили представители ведомства. Напомним, что днем ранее сотрудники Россельхознадзора уничтожили 90 килограммов сыра и колбасы в Ялте.
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