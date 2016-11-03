В Крыму из кранов течет соленая вода

Крымские СМИ сегодня сообщают, что запасы пресной воды, находившееся на полуострове, истощены на 74%. Той воды, что осталась, хватит лишь на следующий год – об этом передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, Белогорское водохранилище пересохло в сентябре, о пересыхании Тайганского сообщалось несколько дней назад. В результате этого практически без пресной воды остались два крупных города – Феодосия и Керчь, а также множество сел. Оккупационные власти пытаются решить проблему откачкой воды из хранилищ, а также бурением скважин, однако это еще больше ускоряет истощение запасов пресной воды в Крыму и превращение полуострова в солончаковую пустыню.
Издание QHA пишет, что в Армянске из кранов потекла не пресная, а соленая вода. «Воды не хватает для удовлетворения потребной населения, не говоря уже о заводах и предприятиях. В частности, без воды остался завод «Титан». Руководство завода выдало распоряжение бурить скважины, в результате чего из кранов потекла соленая вода», - пишется в статье. Экологи предвещали засоление почв в течение ближайших двух лет, однако таким нехозяйственным поведением этот процесс был серьезно ускорен – грунты Крыма уже наполнены соленой водой.
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