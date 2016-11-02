Кримські окупанти вирішили знизити прожитковий мінімум

Окупаційна влада Кримського півострова вирішила зекономити на соцвиплатах населенню або черговий раз «пропіаритись», знизивши прожитковий мінімум, - про це replyua.net інформує з посиланням на місцеве видання KafaNews.
Так, організація, яка називає себе «Міністерством праці і соціальної політики Республіки Крим» підготувало проект нормативного акту, яким планується знизити прожитковий мінімум для населення на сто рублів. Окупанти наголошують, що цей показник буде падати вперше за два останні роки. Так, очільниця вищеназваного «міністерства» Олена Романовська зазначила, що зниження прожиткового мінімуму пов’язане зі зниженням цін на найбільш значимі продукти харчування. У свою чергу, головний посіпака окупантів Сергій Аксенов підкреслив, що тарифи мають бути економічно обґрунтованими. За його словами, особливу увагу варто приділити тим, хто має мінімальні зарплати – бо це «не вкладається в рамки нормального людського життя». У 2017 році окупанти планують встановити прожитковий мінімум для пенсіонерів на рівні восьми тисяч восьмисот п’ятдесяти чотирьох рублів, для працездатного населення – у розмірі дев’ять тисяч сімсот дев’яносто чотири рублі.
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