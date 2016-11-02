Россия реанимирует в Крыму советские военные базы

Российские военные сейчас занимаются восстановлением советских военных баз, а также строительством новых баз в Крыму. Как передает replyua.net, об этом сообщает агентство Reuters. Журналисты агентства провели собственное расследование и зафиксировали наращивание военной мощи на оккупированном полуострове.
По словам одного из журналистов, столько военного присутствия не было в то время, когда Крым находился в составе Украины. В частности, местные жители часто рассказывают о так называемом «Объекте 100» - ракетных бункерах, которых очень много на южном побережье полуострова. Старые советские бункеры пользуются большой популярностью у туристов, которые ранее платили по 50 долларов, чтобы попасть внутрь, однако теперь туристов в этой зоне нет, поскольку бункеры начали восстанавливать. Агентство передает, что вокруг советских бункеров, начиная с весны 2014 года, появились отметки «Запрещенная зона Минобороны России».
Однако журналисты нашли еще кое-что, свидетельствующее о наращивании военной мощи, - в Крыму теперь работают 18 частей, в том числе аэродромы, радиолокационные станции и военно-морские базы, и многие из них были восстановлены спустя несколько десятилетий.
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