Судакскую крепость могут не внести в список ЮНЕСКО из-за плохого состояния

Сайт «Крым.Реалии» сообщает, что Судакскую крепость находится в настолько плохом состоянии, что ее могут не внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО – об этом передает replyua.net.
По мнению сотрудника заповедника «София Киевская», состояние Судакской крепости настолько плачевное, что ставит ее существование под угрозу. «Мы начали проводить исследования на территории крепости еще в 2002 году. Если не принимать соответствующие меры, в стенах здания появятся трещины, а в грунтах будут развиваться оползни», - заявил Михаил Панченко. Ученый отметил, что контакты с Софийским заповедником они не поддерживают, а квалифицированных кадров, способных правильно оценить состояние объекта и обеспечить его сохранность, в Крыму сейчас нет. «Кто будет вносить крепость в список всемирного наследия ЮНЕСКО, если она постепенно разрушается?», - отметил Панченко.
Ученый сообщил, что представители оккупационных ведомств полуострова все же проводят исследования на территории крепости, однако без открытого листа, то есть с нарушением законодательства и технических стандартов. «Таким действиями они могут нанести еще больший вред объекту», - заявил Панченко. В июне 2014 года на территории крепости был создан музей-заповедник, являющийся государственным учреждением РФ.
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