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Окупанти розпродають Севастопольський дельфінарій

Окупанти розпродають Севастопольський дельфінарій
Наступною жертвою окупації Кримського півострова стали тварини, який утримували в Севастопольському дельфінарії – через фінансову скруту їх розпродають, - про це replyua.net стало відомо з повідомлень місцевого видання «События Крыма».

Так, керівництво Севастопольського дельфінарію, розміщеного у Артбухті, змушене виставляти на аукціон своїх утриманців через фінансову скруту. За словами очільника організації Олександра Жбанова, місцева окупаційна «влада» втілила в життя доволі хитру схему: нею було створено підприємство «Центр ефективного використання власності міста», яке формально є власником території дельфінарію. Саме на користь цього підприємства і було направлено всі кошти, зароблені дельфінарієм за липень – жовтень 2016 року. Відтак «Центр ефективного використання…» має виділяти щомісячно певну суму коштів для харчування тварин, оплату комунальних платежів та зарплатню для працівників.

Але зараз цих коштів не вистачає, тому адміністрація дельфінарію пішла на безпрецедентний крок – продала одного зі своїх утриманців, білуху Василісу – її дельфінарій купив п’ять років тому на Далекому Сході. Тварину придбав Сочинський дельфінарій за два з половиною мільйони рублів, чого має вистачити на корми та зарплатню до січня 2017 року. Відтак на продаж піде ще якийсь дельфін.
Окупанти розпродають Севастопольський дельфінарій

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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