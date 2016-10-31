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Оккупационные власти Крыма заявили о приватизации железных дорог полуострова

Оккупационные власти Крыма заявили о приватизации железных дорог полуострова
Как сообщает replyua.net, Министерство экономического развития Российской Федерации сегодня заявило о своем намерении провести приватизацию железных дорог оккупированного Крымского полуострова – об этом пишет сайт «Крым.Реалии».

Российское ведомство предложило приватизировать ФГУП «Крымская железная дорога». Оно заявило, что процедура может начаться уже в следующем году и завершится, вероятно, к 2019 году. Соответствующий проект уже включен в план приватизации, разработанный российским министерством. Как известно, упомянутое государственное российское предприятие появилось сразу после аннексии полуострова на базе соответствующего подразделения ГП «Укразализныця» в Крыму и прошло ряд реорганизаций, прежде чем стало федеральным.

Как известно, железные дороги в системе инфраструктуры полуострова занимаю далеко не последнее значение, поскольку они связывают сообщением Севастополь, Симферополь, Евпаторию и другие крупные города Крыма. В состав его железных дорог входят три локомотивных депо, одно вагонное и два пассажирских, а также множество другого имущества.

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