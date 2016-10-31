Журналист: Тайганского водохранилища больше не существует

В Крыму прекратили сбрасывать воду с Тайганского водохранилища, однако это не связано с тем, что жители восточного Крыма больше не испытывают дефицита воды, - дело в том, что в водоеме отсутствуют необходимые объемы воды и сбрасывать уже нечего.
Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на «Крым. Реалии» пишет журналист Зарема Сеитаблаева. По ее словам, водохранилище сильно обмелело, и в сентябре уровень воды опустился до основания плотины, и вместо дна теперь во многих местах можно увидеть траву. Сеитаблаева подчеркивает, что некоторые участки пока не успели зарасти травой, однако там появились большие трещины. Журналист напоминает, что Тайганское водохранилище является одним из старейших на полуострове, и его строительство завершилось в 1938 году.
Около 45 лет назад рядом построили Белогорское водохранилище, чтобы орошать землю, и Тайганский водоем начали наполнять через перепускной канал, однако верховья Белогорского водоема в сентябре полностью высохли. По словам журналистки, теперь водохранилище напоминает ставок, хотя еще пару лет назад оно было полноводным.
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