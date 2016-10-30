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Предприниматели Севастополя требуют от оккупантов соблюдения международных договоров

Предприниматели Севастополя требуют от оккупантов соблюдения международных договоров
Крымский Бандеровец сообщает, что предприниматели Севастополя продолжают попытки защиты своих прав перед оккупационными властями полуострова. Протесты перед «Заксобранием» в Севастополе продолжаются уже третий день – об этом передает replyua.net.

В пикете участвовали предприниматели, являющиеся владельцами нестационарных торговых точек, решение о ликвидации которых было принято еще в прошлом году. Пикетчики поставили палатки под зданием «Заксобрания». Общественный порядок во время мероприятия все время охраняла полиция, находившаяся неподалеку. Фактически, севастопольские предприниматели уже в течение года пытаются отстоять свои права. Пикетчики держали в руках плакаты с надписями "Хватит плести интриги" и "Соблюдайте международные договоры".

Ликвидация в городе нестационарных торговых объектов началась в ноябре прошлого года на основе решения оккупационных властей. В отношении предпринимателей были возбуждены десятки административных производств, торговые точки были демонтированы. Многим из них было предписано уплатить штрафы, сумма которых часто превышала 100 тыс. рублей. Многие предприниматели попытались обжаловать решение оккупационных властей города в судах, в результате чего выяснилось, так называемое «Правительство Севастополя» само нарушило множество законодательных актов. Чтобы избежать отмены уже принятых решений о сносе торговых точек и административных взысканиях, оккупанты решили бороться с проблемой глобально – утвердить новый закон о регулировании торговой деятельности. Законопроект сейчас принят только в первом чтении и предусматривает расширение полномочий «Правительства Севастополя», что, фактически, снимет проблему незаконности многих его решений.

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