Работа Керченской переправы опять парализована

В Крыму сегодня опять разыгрался шторм, из-за чего работа Керченской переправы была парализована. Как передает replyua.net, такая информация несколько часов назад появилась на сайте «Морской дирекции Крыма». В сообщении руководство «Морской дирекции» обратилось ко всем пассажирам, уведомив их о том, что Керченская переправа будет закрыта во время нового шторма в море.
Из-за остановки движения паромов уже утром возле переправы образовалась длинная очередь из автомобилей. Неизвестно, какое количество авто сейчас дожидается возобновления движения паромов, однако в утренние часы там скопилось несколько десятков автомобилей. Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий в Крыму. В Гидрометцентре прогнозировали осадки, а также сильные порывы ветра, около двадцати метров в секунду.
Напомним, что Черное море штормит уже несколько дней. Ранее движение паромов также блокировали из-за шквалистого ветра. С материковой России до Крыма россияне могут добираться только на пароме или же на самолете, однако второй вариант не каждому по карману.
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